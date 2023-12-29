أكسيوس: بايدن طلب من نتنياهو حل مشكلة أموال الضرائب الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن“محادثة صعبة” في نهاية الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين ومصدر مطلع على هذه القضية.

ووصف مسؤول أمريكي المكالمة، التي جرت يوم السبت الماضي، بين بايدن ونتنياهو بأنها كانت مكالمة محبطة ومن أصعب المحادثات، التي أجراها بايدن من نتنياهو، وقال إنها علامة على التوترات المتزايدة بين بايدن ونتنياهو، وفقاً لموقع“أكسيوس”، الذي أوضح أن عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق بين الطرفين تشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل للسلطة الفلسطينية، التي تعاني بالفعل من أزمة مالية .

وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قد قرر في أكتوبر/تشرين الأول تعليق تحويل جميع أموال عائدات الضرائب بعد

7 أكتوبر لكن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها ستحول جميع الأموال باستثناء تلك التي تقول إنها تذهب إلى غزة التي تديرها حماس .

وقال“أكسيوس” إن هذه القضية باتت شوكة لنتنياهو الذي يواجه ضغوطا من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، ولسموتريتش الذي أبدى معارضته للإفراج عن أي من الأموال، ولو بشكل غير مباشر، وهدد بالاستقالة بسبب هذه القضية. الأمر الذي قد يعرض حكومة رئيس الوزراء الائتلافية للخطر.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضغطت إدارة بايدن على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها.

وأعربت إدارة بايدن عن مخاوفها من أن يؤدي الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عدم قدرتها على دفع رواتب قواتها الأمنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن مكالمة يوم السبت التي استمرت 45 دقيقة بين بايدن ونتنياهو ركزت على المرحلة التالية من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولكن في نهاية المكالمة، أثار بايدن مخاوفه بشأن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ووفقا للمسؤولين، طلب بايدن من نتنياهو قبول الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه قبل عدة أسابيع: وهو تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها حتى يتم التوصل إلى ترتيب من شأنه تهدئة مخاوف إسرائيل من وصول الأموال إلى حماس.

بايدن أخبر نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتشددين في ائتلافه بشأن هذه القضية مثلما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة

وقد قبلت السلطة الفلسطينية هذا الاقتراح بالفعل وأبلغت الولايات المتحدة أنها ستستأنف بموجب هذا الاتفاق أخذ جزء من عائدات الضرائب التي لم يتم حجبها، بحسب مسؤول أميركي.

وقال مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على المكالمة إن نتنياهو تراجع عن موقفه وقال إنه لا يعتقد أن هذه فكرة جيدة بعد الآن. وقال لبايدن إنه لا يثق بالنرويجيين، وقال إن السلطة الفلسطينية يجب أن تقبل فقط التحويل الجزئي للأموال.

وقال المسؤول الأمريكي والمصدر المطلع على المكالمة إن بايدن رد بالقول إن الولايات المتحدة تثق في اقتراح النرويج وهذا يجب أن يكون كافيا لكي تثق به إسرائيل أيضا.

ووفقا للمسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، فإن بايدن أخبر نتنياهو أنه يجب عليه مواجهة المتشددين في ائتلافه بشأن هذه القضية مثلما يتعامل مع الضغط السياسي من الكونغرس بشأن الحرب في غزة.

وبعد بضع دقائق من المناقشة، قال بايدن لنتنياهو إنه يتوقع منه أن يحل هذه القضية، وأضاف أن“هذه المحادثة انتهت” وأنهى المكالمة، حسبما قال المسؤول الأمريكي والمصدر المطلع على المكالمة.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين:“كان هناك شعور بأن الرئيس يبذل قصارى جهده من أجل نتنياهو كل يوم، وعندما يحتاج نتنياهو إلى رد الجميل وتحمل بعض المخاطر السياسية، فإنه لا يرغب في القيام بذلك”.

وحاول مسؤول أمريكي ثان، طُلب منه التعليق على هذه الرواية، التقليل من أهمية هذه الحجة، وقال إن نتنياهو لم يرفض فكرة النرويج، لكنه“قال فقط إنهم ما زالوا يعملون على حل الأمور من جانبهم”.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن المحادثة بين بايدن ونتنياهو كانت“جيدة ومثمرة”.



