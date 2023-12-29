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الهلال الأحمر يخطط لإنشاء مخيم للاجئين بخان يونس

12/29/2023 2:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه يخطط لإنشاء مخيم للاجئين في مدينة خان يونس التي تشهد معارك ضارية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب شرقي قطاع غزة.


وقالت المنظمة عبر منصة "إكس" إن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري على إنشاء مخيم منظم للنازحين في خان يونس، وسيضم في مرحلة أولى 300 خيمة.


وستخصص خيم المرحلة الأولى للنازحين من عائلات الطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية في الهلال الأحمر، مع إضافة ألف خيمة لاحقا لاستيعاب مئات العائلات النازحة في جنوب القطاع.


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