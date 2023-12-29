مصر.. وفاة قارئ قرآن داخل مسجد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لقي قارئ قرآن مصري حتفه داخل مسجد بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية غير التابع للأوقاف إثر سقوط جزء من سقف المسجد عليه خلال تلاوته القرآن قبيل صلاة العشاء.



وكشف أحد أصدقاء المتوفى أن الشيخ القارئ إيهاب منتصر توفي داخل مسجد بمدينة قويسنا قبل صلاة العشاء ممسكا بالمصحف وكان بمفرده.



وأشار إلى أن الشيخ إيهاب منتصر لقي مصرعه ليلة الجمعة الموافقة ليوم الأربعين على وفاة والدته التي كان متعلقا بها طوال حياته وكان ينوي أن يقيم لها خاتمة قرآن على روحها الطاهرة.



وأكد أن الراحل كان من حملة كتاب الله وكان له ورد يومي للقراءة ويحظى بحب الجميع في مركز قويسنا وله بنت واحدة، لافتا إلى أن أشقاءه وأحبابه في صدمة حتى الآن.



وصرح بأن الراحل تحدث معه تلفونيا قبل الوفاة بساعة واحدة وكانت كلها مودة كعادته اطمأن فيها عن حاله وعن أولاده وكأنه يودع الحياة.

