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تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة

12/29/2023 2:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قصفا على جنوب قطاع غزة فيما ينتظر وصول وفد من حماس إلى مصر للبحث في وقف لإطلاق النار يشمل أيضا إطلاق رهائن إسرائيليين تأسرهم المقاومة الفلسطينية.


وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليل الخميس الجمعة ضرباتها في قطاع غزة، خصوصا في رفح حيث هرع فلسطينيون نحو أكوام من الأنقاض بحثا عن ناجين.


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