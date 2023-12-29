تجدد الغارات الجوية والقصف المدفعي على قطاع غزة
التاريخ
12/29/2023 2:21:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة قصفا على جنوب قطاع غزة فيما ينتظر وصول وفد من حماس إلى مصر للبحث في وقف لإطلاق النار يشمل أيضا إطلاق رهائن إسرائيليين تأسرهم المقاومة الفلسطينية.
وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية ليل الخميس الجمعة ضرباتها في قطاع غزة، خصوصا في رفح حيث هرع فلسطينيون نحو أكوام من الأنقاض بحثا عن ناجين.
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