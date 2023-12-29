إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـالموساد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".



وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.



يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.

