إيران تعلن إعدام 4 أشخاص على صلة بـالموساد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في حق أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، جرى صباح اليوم، "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالاً واسعة النطاق ضد أمن البلاد، بتوجيه من مسؤولي الموساد".
وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ الحكم شنقًا، وذلك بعد خضوعهم للإجراءات القانونية.
يشار إلى أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تعلن، من وقت لآخر، عن تفكيك عدد من شبكات التجسس والتخريب، تعمل، وفقا لها، لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي وجهات غربية، كانت تخطط للإضرار بأمن البلاد.
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