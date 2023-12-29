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وفد من حماس يتوجه للقاهرة لبحث المبادرة المصرية

12/29/2023 1:08:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن وفدا من الحركة سيتوجه إلى القاهرة اليوم الجمعة، لتقديم ملاحظات بشأن المبادرة المصرية المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأشار مسؤول الحركة إلى أن وفدا رفيع المستوى من المكتب السياسي لحماس سيتوجه الجمعة إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين بمصر، ولإبلاغ رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن جملة من الملاحظات.


وكان مصدر مصري مسؤول أكد سابقا أن ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، هو مقترح أولي وستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول القاهرة على موافقة كافة الأطراف.

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