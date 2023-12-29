20 شهيدا وعشرات المفقودين في قصف للاحتلال على مخيم النصيرات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب، صباح اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين جراء تجدد قصف الاحتلال الإسرائيلي، لعدة مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية إن 20 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف طائرات الاحتلال ومدفعيته عدة منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك عشرات المفقودين مازالوا تحت أنقاض المنازل التي استهدفتها قوات الاحتلال.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
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