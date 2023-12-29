الاحتلال يقتحم عدة مناطق في محافظة الخليل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عدة مناطق في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وذكرت مصادر لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الكسارة، وجبل جوهر، وباب الزاوية وعين سارة في مدينة الخليل، وانتشرت بكثافة على الطرقات الرئيسية وسط انقطاع للتيار الكهربائي عن اجزاء واسعة من المدينة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب غرب الخليل، وانتشرت في منطقتي شارع البنوك وسنجر، وأطلقت طائرة للتصوير في محيط منازل الفلسطينيين.



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، وانتشرت على مدخل مخيم الفوار جنوبا.

