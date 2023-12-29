الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، مشيرا إلى أنها والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة، العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، والدة سمو الأمير، بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 16 - 6 - 1445 هجرية، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

