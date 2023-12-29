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شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات والحافلات في رأس السنة

12/29/2023 12:23:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل“جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع” تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضحت أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 ولغاية الساعة 7:00 صباحاً من يوم الإثنين 1 يناير 2024 ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشارت
إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية ودعت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.

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