2 مليون شكرا.. متابعو قناة اليوم السابع على واتس اب يتجاوزون المليونين

(MENAFN
- Youm7) استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية والعربية، تخطى عدد المشتركين في قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب 2 مليون مشترك، بعد أقل من 5 أشهر من تدشين القناة على واتس آب، لتعد قناة اليوم السابع على واتس آب الأولى على مستوى امواقع الإخبارية في مصر والشرق الأوسط.
وتم إطلاق قناة اليوم السابع على تطبيق واتس آب في الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، لتقديم خدمة إخبارية جديدة للتواصل مع قرائه الأعزاء، بالتعاون مع شركة ميتا، وإتاحة جميع خدمات اليوم السابع للقراء لاستقبال الأخبار والمنتجات المتنوعة.
وانطلقت قناة واتس اب اليوم السابع الجديدة، عبر اللينك التالي:
وتتيح الخدمة استقبال الأخبار وخدمات اليوم السابع المتنوعة عبر خدمة واتس اب اليوم السابع، كما يدعو اليوم السابع متابعيه الاشتراك في الخدمة المجانية.
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