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الرئيس التونسى: فلسطين ستتحرر كلها وسيقيم الشعب على أرضه

12/28/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Youm7) قال الرئيس التونسى قيس سعيد إنه على يقين من أن فلسطين ستتحرر كلها، وسيقيم الشعب الفلسطيني على أرضه، في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وأضاف سعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء التونسي-: "إننا على يقين من أن المجتمع الإنساني بدأ يتقدم شيئًا فشيئًا عن المجتمع الدولي التقليدي، وسيستمر العالم كله في قادم العقود في هذا الاتجاه، وستتغير الكثير من المفاهيم".



واعتبر سعيد أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في كل دول العالم وفي العواصم الغربية بالذات بمئات الآلاف تشير بالبنان إلى أن العالم بدأ يدخل مرحلة جديدة في تاريخه، وستنتصر القيم الإنسانية النبيلة على السياسات التي أدت إلى المآسي وإلى المجاعات وإلى الحروب.



وتابع سعيد، مخاطبًا التونسيين: "ستبقى عزة الوطن حاضرة دائمًا في عقولنا وفي وجداننا وفي كل خطوة نخطوها وفي كل عمل نسعى إلى تحقيقه، وبعقول أبناء هذا الوطن العزيز، سنصل إلى تحقيق آمالنا وأحلامنا وأمانينا".












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