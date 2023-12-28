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الرئيس الموريتانى يضع حجر أساس مشروع تغطية مناطق حدودية بخدمات الاتصال

12/28/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Youm7) وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزوانى، الخميس، حجر الأساس لمشروع تغطية المناطق الحدودية الجنوبية بخدمات الاتصال، والذي تبلغ تكاليفه ما يناهز السبعة مليارات أوقية.



وقال وزير التحول الرقمى الموريتانى محمد عبد الله لولى إن هذا المشروع يهدف إلى تزويد المناطق الجنوبية بشبكات اتصال إلكترونية حديثة مع تقوية الشبكة الموجودة في المحافظات بخط يبلغ 1600 كيلو متر.



وأضاف أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل كامل من صندوق النفاذ الشامل للخدمات وشركة هواوى العالمية، وبمراقبة ومتابعة سلطة التنظيم، وبإشراف من إدارة البنى التحتية لإدارة التحول الرقمى بوزارة التحول الرقمى.












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