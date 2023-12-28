الإمارات تدعو لاجتماع عاجل بمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الإمارات تدعو لاجتماع عاجل بمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية
التاريخ
12/28/2023 11:22:47 PM
(MENAFN
- Youm7) دعت الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الجمعة بشأن الوضع المتصاعد سريعا في الضفة الغربية وتأثيره على حل الدولتين.
وقالت بعثة الإمارات لدى مجلس الأمن في حسابها عبر منصة "إكس"، "إن عنف المستوطنين المتطرفين والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد".
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