موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة
التاريخ
12/28/2023 11:22:47 PM
(MENAFN
- Youm7) شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، الخميس.
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