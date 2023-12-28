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موكب جنائزى رمزى فى نيويورك للمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة

12/28/2023 11:22:47 PM
(MENAFN- Youm7) شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وسار موكب المتظاهرين بصمت، على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، الخميس.








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