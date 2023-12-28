استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال قرب حاجز مزورية

MENAFN - Youm7) استشهد شاب فلسطيني، من بلدة "جبل المكبر" جنوب شرق القدس المحتلة، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز "مزمورية" الفاصل بين مُحافظتي القدس وبيت لحم، وذلك بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وزعمت شرطة الاحتلال أن الشهيد أحمد عليان، من بلدة "جبل المُكبر"، حاول تنفيذ عملية طعن، قرب حاجز "مزمورية".

واقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته في البلدة، وقامت بتفتيشه والتنكيل بساكنيه، واعتقلت والده ووالدته وشقيقته.



