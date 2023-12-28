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فاضل 72 يومًا.. فلكيا شهر رمضان الإثنين 11 مارس 2024 وعدته 30 يومًا

12/28/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 ، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 72 يوما على أول أيامه .





وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر جمادى الآخرة لعام 1445 هجريا، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1445 هـ فلكياً يوم الخميس 2023/12/14.



والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".












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