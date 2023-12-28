انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

(MENAFN
- Youm7) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( القليوبية – الوادي الجديد – البحر الأحمر – البحيرة - دمياط ) اليوم الجمعة : (16 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (29/ 12/ 2023م)، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام ) "، وذلك على النحو التالي: أولاً : مديرية أوقاف القليوبية ( الخانكة ) وبيانها كالتالي :
القوافل
القوافل 1
MENAFN28122023000132011024ID1107667279
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.