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انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

12/28/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات ( القليوبية – الوادي الجديد – البحر الأحمر – البحيرة - دمياط ) اليوم الجمعة : (16 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (29/ 12/ 2023م)، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام ) "، وذلك على النحو التالي: أولاً : مديرية أوقاف القليوبية ( الخانكة ) وبيانها كالتالي :
القوافل



القوافل 1









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