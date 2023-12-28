Friday, 29 December 2023 09:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شاهد أحدث صور مشروع تلال الفسطاط بمصر القديمة

12/28/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر اليوم السابع أحدث صور لمشروع تلال الفسطاط ، والذى غير ملامح منطقة مصر القديمة بالقاهرة، بداية من بحيرة عين الصيرة، حتى مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 500 فدان، تشمل انشاء حدائق وتلال ونهر صناعى ومناطق ترفيهية وخدمية.

يتم تنفيذ منطقة التلال والوادى وتشمل إنشاء تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، وسيتم تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائى وتبلغ نسبة التنفيذ 96% لأعمال الحفر والردم و47% لأعمال المشايات.
ويتم تنفيذ منطقة ثقافية تشمل تنفيذ الممر المائي، وصفوف أشجار النخيل، ومنطقة المغامرات، والتلال، والحديقة الاسلامية، ونافورة.
يتم تنفيذ منطقة استثمارية، تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرح رومانى ونافورة مائية.
يتم تنفيذ أيضا منطقة القصبة، وتشهد تنفيذ منطقة فنادق بمسطح 130000م2 بها فندق سياحى، ومبان خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية.
منطقة المغامرة وتشمل عدداً من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.
منطقة الحدائق التراثية، وتشمل تنفيذ مبان للزوار ومطاعم.
منطقة الأسواق، تتكون من منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 وتنفيذ 19 محلاً تجارياً، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، وفندق 3 نجوم.
ويستهدف المشروع تحويل المنطقة إلى متنزه بيئى وسياحى وثقافى أمام الزوار، وتمثل الحديقة إطلالة على تاريخ مصر الخالد لتصبح مقصدًا سياحيًا إقليميًا وعالميًا يعكس عراقة الحضارة المصرية، ويتضمن المشروع عددا من الأنشطة التى تعتمد على إحياء التراث المصرى عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة .

المشروع مساحته 500 فدان

حدائق الفسطاط بمصر القديمة

مشروع تلال الفسطاط

يعد اكبر حديقة بالشرق الاوسط








MENAFN28122023000132011024ID1107667278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث