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آخر أيام تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان غدا

12/28/2023 11:22:36 PM
(MENAFN- Youm7) تغلق النقابة العامة لأطباء الأسنان ، باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لعام 2024، غدا السبت، حيث تُجرى الانتخابات على مقاعد:



1-
النقيب العام لأطباء الأسنان.



2-
مقعد مستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عاما، 3 أعضاء تحت 15 عاما".



3-
مقاعد مستوى المناطق " منطقة القاهرة، منطقة وسط الدلتا، منطقة شرق الدلتا، شمال الصعيد، غرب الدلتا، جنوب الصعيد".



4-
مقاعد رؤساء النقابات الفرعية، ومقاعد فوق وتحت 15 عام لكل نقابة فرعية.



5-
المقاعد الشاغرة بخلاف ذلك بالنقابات الفرعية.



وحددت النقابة، يوم السبت 6 يناير 2024، لتلقى الطعون على قوائم المرشحين، وذلك حتى الخميس 11 يناير 2024، على أن يتم فتح باب التنازلات بين المرشحين من الأحد 14 يناير وحتى الخميس 1 فبراير 2024، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم السبت 10 فبراير 2024، وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 26 أبريل 2024.



ويتم ذلك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة الثالثة مساء، عدا أيام الراحة الأٍسبوعية يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، علما بأنه لن يتم تلقى أى طلبات بعد المواعيد المذكورة أو لم يتم تسليمها للبريد قبل المواعيد المحددة.




















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