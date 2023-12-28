غدا.. انطلاق امتحانات النقل للثانوى الأزهرى

(MENAFN
- Youm7) تنطلق غدا السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول للنقل الثانوى الازهرى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى امتحاناتهم في مادتى الفقه والجبر وحساب المثلثات ، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم في مادتى الفقه والجبر، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الادبى امتحاناهم في مادتى الفقه وعلم النفس، أما الصف الثانى الادبي يؤدون امتحاناتهم في مادتى الفقه والعروض والقافية.
أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل، وجاءت التعليمات كالآتى: الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش لذات الطالب مع تمكينه من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة أن أراد، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة وعلى رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة(محضر الغش) لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.
وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الاول الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى علمى
MENAFN28122023000132011024ID1107667276
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.