قائد الجيش الهولندى: علينا أن نستعد عسكريا لحرب محتملة مع روسيا

MENAFN - Youm7) أعلن القائد العام للجيش الهولندى، مارتين فيينين، أن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.

ونقلت صحيفة "دي تلغراف" الهولندية عن القائد العسكري قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا. ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسى لدى هولندا ألكسندر شولجين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".