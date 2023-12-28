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رئيس البرلمان الأوكرانى يدافع عن مشروع قانون التعبئة مستشهدا بالتجربة الإسرائيلية

12/28/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Youm7) صرح رئيس البرلمان الأوكرانى روسلان ستيفانتشوك بأن مشروع القانون الجديد حول التعبئة، الذي أثار جدلا في أوكرانيا، ينص على إجراءات أخف من تلك المتبعة في إسرائيل.

وقال ستيفانتشوك في حديث لقناة "رادا" الأوكرانية، الخميس: "أود أن نقارن أنفسنا بإسرائيل على سبيل المثال. وأنتم تتذكرون أن هذه المسألة كانت مطروحة بشدة هناك. وإن لم يعد أحد (أثناء التعبئة)، فكان من الممكن أن يجرد من الجنسية الإسرائيلية، لأن هذا هو واجب المواطن".

وتابع: "يبدو لي أن صيغة مشروع القانون التي اقترحتها حكومتنا، هي أخف بكثير، لكن الشخص الذي يؤدي واجبه الرئيسي يجب أن يواجه رد فعل من جانب الدولة".

يذكر أن الحكومة الأوكرانية أحالت إلى البرلمان
مشروع قانون حول التعبئة، يوم الاثنين، ينص على إلغاء بعض التسهيلات المرتبطة بالحالة الصحية، التي كانت تسمح بإعفاء المواطن صحيا من الخدمة العسكرية، وتشديد قواعد الاستدعاء للخدمة العسكرية أثناء التعبئة.

وأفادت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس" بأن مشروع القانون سيعاد على الأرجح إلى الحكومة لإعادة صياغته، إذ أنه يتصمن الكثير من البنود المثيرة للجدل.

وعلى الرغم من ذلك من المتوقع إقرار مشروع القانون حتى أواخر يناير أو أوائل فبراير المقبل.







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