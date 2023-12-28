استبعاد ترامب من الدور التمهيدى للانتخابات الرئاسية فى ولاية مين

MENAFN - Youm7) أبعدت الأمينة العامة لولاية مين الأمريكية، الخميس، الرئيس السابق دونالد ترامب من الدور التمهيدي للانتخابات الرئاسية في الولاية، بموجب بند فى الدستور الأمريكى، لتصبح شينا بيلوز، وهي من الحزب الديمقراطى، أول مسؤولة تتخذ هذا الإجراء من جانب واحد.

وفي انتظار الطعن في هذا القرار من قبل الحملة الرئاسية لترامب، أصبحت مين ثانى ولاية أمريكية بعد كولورادو، تعلن إبعاد الرئيس السابق من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهورى.

ولجأت الديمقراطية

شينا بيلوز إلى القسم 3 من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكى الذي اعتمد عام 1868، بعد 3 سنوات من انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية، والذي ينص على أن الذين أقسموا اليمين على الدستور يمنعون من تولي مناصب في الحكومة الفيدرالية إذا شاركوا في أي تمرد.

ويرى الديمقراطيون أن ترامب معني بهذا الإجراء، لأنه "حرّض على العنف من خلال أفعاله التي أدت إلى اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021"، وهو ما يعتبر تمرداً على المؤسسات المنتخبة في البلاد.

ولدى ولاية مين 4 أصوات فقط في المجمع الانتخابى الأمريكى، إلا أنها واحدة من ولايتين تتقاسمان هذه الأصوات مع المتنافسين في الانتخابات الرئاسية.

وفاز ترامب بأحد أصوات مين في عام 2020، لذا فإن استبعاده من الاقتراع في حالة ترشحه للرئاسة عن الحزب الجمهوري، يمكن أن يؤثر في حظوظه بالسباق.

وفي جميع الولايات الأمريكية، عدا ولايتي مين ونيبراسكا، يحصل الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على كل أصوات المجمع الانتخابي. وتنتهج مين ونيبراسكا نمطاً مختلفاً في التصويت، إذ تمنح صوتاً انتخابياً لكل مقاطعة من مقاطعاتها الممثلة فى الكونجرس.