فنزويلا تجرى مناورات عسكرية ردًا على تحرك بريطانى فى جويانا

(MENAFN
- Youm7) أمر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قوات الجيش بإجراء تدريبات عسكرية في شرق البحر الكاريبى، رداً على إرسال المملكة المتحدة سفينة حربية باتجاه المياه الإقليمية لجويانا.
وفي خطاب متلفز، الخميس، قال مادورو إن 6 آلاف جندي فنزويلى، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية، سينفذون عمليات مشتركة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بالقرب من الحدود مع جويانا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".
ووصف مادورو الوصول الوشيك للسفينة البريطانية "إتش إم إس ترينت" إلى شواطئ جويانا بـ"التهديد" لبلاده، معتبراً أن إرسال السفينة "ينتهك الاتفاق" مع جويانا.
وأضاف مادورو وهو محاط بـ12 من القادة العسكريين: "نحن نؤمن بالدبلوماسية والحوار والسلام، لكن لن نسمح لأحد أن يهدد
فنزويلا"، معتبراً أن "هذا التهديد غير مقبول لأي دولة ذات سيادة".
وأعلنت بريطانيا، الأحد، أنها ستحوّل مسار سفينة "إتش إم إس ترينت" إلى المستعمرة البريطانية السابقة جويانا، في ظل النزاع بين الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفنزويلا المجاورة بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.
MENAFN28122023000132011024ID1107667272
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.