فنزويلا تجرى مناورات عسكرية ردًا على تحرك بريطانى فى جويانا

MENAFN - Youm7) أمر الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو قوات الجيش بإجراء تدريبات عسكرية في شرق البحر الكاريبى، رداً على إرسال المملكة المتحدة سفينة حربية باتجاه المياه الإقليمية لجويانا.

وفي خطاب متلفز، الخميس، قال مادورو إن 6 آلاف جندي فنزويلى، بما في ذلك القوات الجوية والبحرية، سينفذون عمليات مشتركة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، بالقرب من الحدود مع جويانا، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

ووصف مادورو الوصول الوشيك للسفينة البريطانية "إتش إم إس ترينت" إلى شواطئ جويانا بـ"التهديد" لبلاده، معتبراً أن إرسال السفينة "ينتهك الاتفاق" مع جويانا.

وأضاف مادورو وهو محاط بـ12 من القادة العسكريين: "نحن نؤمن بالدبلوماسية والحوار والسلام، لكن لن نسمح لأحد أن يهدد

فنزويلا"، معتبراً أن "هذا التهديد غير مقبول لأي دولة ذات سيادة".

وأعلنت بريطانيا، الأحد، أنها ستحوّل مسار سفينة "إتش إم إس ترينت" إلى المستعمرة البريطانية السابقة جويانا، في ظل النزاع بين الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية وفنزويلا المجاورة بشأن منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط.