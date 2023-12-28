مسؤول أوكرانى: هجوم بمسيرات على أوديسا واندلاع حريق بأحد المبانى

(MENAFN
- Youm7) قالت السلطات الأوكرانية إن حريقاً اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود فى وقت متأخر الخميس، بعد أنباء عن توجه طائرات مسيرة إلى المنطقة.
وكتب حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام: "تعرض مبنى شاهق فى أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".
وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.
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