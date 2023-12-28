Friday, 29 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول أوكرانى: هجوم بمسيرات على أوديسا واندلاع حريق بأحد المبانى

12/28/2023 11:22:31 PM
(MENAFN- Youm7) قالت السلطات الأوكرانية إن حريقاً اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود فى وقت متأخر الخميس، بعد أنباء عن توجه طائرات مسيرة إلى المنطقة.

وكتب حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام: "تعرض مبنى شاهق فى أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".

وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.







MENAFN28122023000132011024ID1107667271

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث