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الأهلي يعود من الإمارات اليوم بعد التتويج بالسوبر المصري

12/28/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7) تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قادمة من الإمارات بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري التي تلت بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.

ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة
4 / 2
في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.

وتعتبر بطولة السوبر المصري الحالية هي اللقب الثالث للأهلي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، بعدما سبق وحقق السوبر المصري مع النسور الحمر مرتين في الموسم الماضي على حساب الزمالك وبيراميدز، والجدير بالذكر أن جميع ألقاب السوبر مع كولر تحققت في الإمارات.

وحصد
الأهلي
بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.

سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.








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