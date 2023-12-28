الأهلي يعود من الإمارات اليوم بعد التتويج بالسوبر المصري

(MENAFN
- Youm7) تعود بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للقاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، قادمة من الإمارات بعد المشاركة في بطولة السوبر المصري التي تلت بطولة كأس العالم للأندية التي حصد فيها المارد الأحمر الميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخه.
ومن المقرر أن يحصل فريق الكرة على راحة سلبية لمدة لا تقل عن أسبوع أو عشرة أيام، خاصة أن المنافسات المحلية والقارية ستتوقف طوال الفترة المقبلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.
ونجح الأهلي في تحقيق لقب السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه عقب الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة
4 / 2
في نهائي مباراة السوبر المصري للأبطال، بعدما سبق وحقق اللقب 13 مرة من قبل.
وتعتبر بطولة السوبر المصري الحالية هي اللقب الثالث للأهلي تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني، بعدما سبق وحقق السوبر المصري مع النسور الحمر مرتين في الموسم الماضي على حساب الزمالك وبيراميدز، والجدير بالذكر أن جميع ألقاب السوبر مع كولر تحققت في الإمارات.
وحصد
الأهلي
بطولة السوبر المصري للمرة الرابعة عشر بعدما حقق فوزاً درامياً على مودرن فيوتشر 4/2 في نهائي بطولة كأس السوبر المصري خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد محمد بن زايد بالإمارات.
انتهى الوقت الاصلي بالتعادل 2/2 ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي من 30 دقيقة وشهد الشوط الإضافي الثاني "دقائق مجنونة" سجل خلالها الأهلي هدفين ليحسم اللقب لصالحه وتألق فيها موديست بعدما سجل هدفاً ثالثاً وصنع هدفاً لكريم فؤاد، لينتفض المهاجم الفرنسي بعد فترة من الهجوم لتراجع المستوى وينجح في توقيت مهم في التألق وقيادة الأهلي لحصد السوبر المصري.
سجل رباعية الأهلي كهربا وحسين الشحات وموديست وكريم فؤاد ولمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود.
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