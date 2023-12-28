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خطوة وحيدة تفصل محمد عواد عن تجديد عقده مع الزمالك

12/28/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حسم مصير عقده مع القلعة البيضاء الذى ينتهى أخر الموسم خاصة أنه يرحب،بالتجديد دون أي شروط،ولكنه ينتظر
عقد جلسة مع مسئولي النادى لوضع الرتوش النهائية على هذه الخطوة.



ويتمسك مسئولو نادى الزمالك بتجديد عقد محمد عواد،خاصة أنه الحارس الأساسى للفريق في الوقت الحالي،ولكن ضيق الوقت بسبب ازدحام الملفات التي على طاولة القلعة البيضاء،وعلى رأسها أزمة إيقاف القيد هي التي تسبب في تعطيل خطوة الجلوس مع اللاعب.



ويرحب
محمد عواد
بتجديد عقده مع القلعة البيضاء وتخفيضه خاصة أنه يعتبر نادى الزمالك بيته وله الفضل عليه فى مسيرته الكروية حيث أكد الحارس للمقربين منه أنه ينتظر مفاتحة مسئولى النادى
له فى ملف التجديد للموافقة على طلباتهم دون الاشتراط عليهم.



ومن المنتظر أن يعقد أحمد سليمان وحسين السيد المشرفان على ملف الكرة فى القلعة البيضاء جلسة مع الحارس خلال
الأيام القليلة المقبلة للاتفاق فيها على كافة التفاصيل الخاصة ببنود تجديد التعاقد واسدال الستارعلى هذا الملف بشكل نهائى.

كما يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير
المقبل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أجلت هذا الأمر طوال الفترة الماضية، من أجل استغلال فترة التوقف الدولى لإسدال الستار عليه نهائياً.



وتنهى عقود 7 لاعبين نهاية الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادٍ من أول يناير دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض، وهم
محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الغني.












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