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الاتحاد السكندري يبدأ في تنفيذ طلبات العشري بشأن صفقات يناير

12/28/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7) بدأ مسئولو نادي الاتحاد السكندري تنفيذ طلبات طارق العشري المدير الفني بشأن احتياجاته من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوف زعيم الثغر في بعض المراكز التي تحتاج الدعم.

وعقد محمد مصيلحي رئيس ناد الاتحاد جلسة مع العشري خلال الأيام الماضية لمعرفة طلباته الفنية بشأن الصفقات الشتوية، قبل فتح باب انتقالات يناير.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحديد سعر بيع مابولولو حال وصول قيمة العرض المالي إلى 3 ملايين دولار، بعد الحصول على موافقة طارق العشري على رحيل اللاعب للمساهمة في حل الأزمات المالية لزعيم الثغر.

أوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري أن مابولولو سبق وتلقى أكثر من عرض في الموسم الماضي ولكن إدارة النادي تمسكت ببقائه، مشددا على أنه لابد من توفير البديل للموافقة على رحيل المهاجم الأنجولي في يناير المقبل.

أشار إلى أن مابولولو من أبرز المهاجمين المتواجدين في الدوري المصري ومن الطبيعي اهتمام أكثر من نادي بضم اللاعب، مؤكدا أنه
لا توجد عروضا من الأهلي والزمالك من أجل شراء خدمات اللاعب في يناير المقبل.








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