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طلعت محرم يدرس البنك الأهلي بالفيديو قبل مواجهة الدوري

12/28/2023 11:22:25 PM
(MENAFN- Youm7)


يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة طلعت محرم، على مراجعة المباريات السابقة لفريق البنك الأهلي، وآخرها بلدية المحلة والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بثنائية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى البنك الأهلي قبل مواجهة الجولة 11 في الدوري.



وشدد طلعت محرم على أهمية استمرار الانتصارات للهروب من منطقة الخطر بجدول الدوري، مشدداً على أهمية مواجهة البنك الأهلي والتي تعد بـ 6 نقاط خاصة وأن الفائز في تلك المباراة سيتخطى منطقة الخطر في جدول الترتيب.



وحقق المقاولون العرب أول فوز فى دوري Nile بالموسم الجاري، بعد تغلبه على فريق الطلائع بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم باستاد جهاز الرياضة العسكري.



وتقدم المقاولون العرب للمركز الـ14 فى جدول مسابقة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، فاز فى واحدة، وتعادل فى 4 وخسر مثلها، وسجل لاعبو المقاولون 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.












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