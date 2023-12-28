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لبنان: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على بلدات جنوبية

12/28/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 12 (كونا) -- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات بجنوبي لبنان فيما قالت المقاومة اللبنانية إنها ردت باستهداف عدد من مواقعه وتجمعات جنوده عبر الحدود.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عيتا الشعب واستهدف حي أبو طويل في البلدة ودمر أحد المنازل.
كما أغارت مسيرات الاحتلال على بلدة عيترون وعلى منزل في بلدة عيناتا وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وطير حرفا.
وأضافت أن "مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات ياطر وشيحين ومجدلزون وحولا وتلة الحمامص وسهل مرجعيون وخراج بلدة راشيا الفخار".
كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الحي السكني الجنوبي في بلدة مارون الراس ومناطق كفرشوبا ومزارع شبعا ووادي حامول في الناقورة وأطراف بلدات الجبين وطير حرفا ويارين واللبونة والضهيرة.
في المقابل ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان نقلا عن بيانات للمقاومة أنها استهدفت انتشارا لجنود جيش الاحتلال في محيط ثكنة ميتات ومرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر "بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة".
وأضافت أن عناصر المقاومة قصفوا بالصواريخ خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال قرب موقع الضهيرة "وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وذكرت الوكالة أن عناصر المقاومة استهدفوا أيضا تموضعا قياديا مستحدثا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري وآلية عسكرية داخل ثكنة نفتالي "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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