لبنان: قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على بلدات جنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 12 (كونا) -- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات بجنوبي لبنان فيما قالت المقاومة اللبنانية إنها ردت باستهداف عدد من مواقعه وتجمعات جنوده عبر الحدود.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بأن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي شن غارات على عيتا الشعب واستهدف حي أبو طويل في البلدة ودمر أحد المنازل.
كما أغارت مسيرات الاحتلال على بلدة عيترون وعلى منزل في بلدة عيناتا وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي الضهيرة وطير حرفا.
وأضافت أن "مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدات ياطر وشيحين ومجدلزون وحولا وتلة الحمامص وسهل مرجعيون وخراج بلدة راشيا الفخار".
كما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي الحي السكني الجنوبي في بلدة مارون الراس ومناطق كفرشوبا ومزارع شبعا ووادي حامول في الناقورة وأطراف بلدات الجبين وطير حرفا ويارين واللبونة والضهيرة.
في المقابل ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان نقلا عن بيانات للمقاومة أنها استهدفت انتشارا لجنود جيش الاحتلال في محيط ثكنة ميتات ومرابض مدفعية الاحتلال في خربة ماعر "بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة".
وأضافت أن عناصر المقاومة قصفوا بالصواريخ خيمة لقوة خاصة في جيش الاحتلال قرب موقع الضهيرة "وحققوا فيها إصابات مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وذكرت الوكالة أن عناصر المقاومة استهدفوا أيضا تموضعا قياديا مستحدثا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط الموقع البحري وآلية عسكرية داخل ثكنة نفتالي "بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من اكتوبر الماضي. (النهاية)
ك ب ش / ه س ص
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