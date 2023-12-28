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استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية

12/28/2023 11:22:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 12 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس قرب مدينة بيت لحم ما يرفع عدد الشهداء اليوم بالضفة الغربية إلى ثلاثة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشهيد هو محمد الجندي ( 38 عاما) من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل واستشهد بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه بالقرب من حاجز النفق غرب بيت لحم.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت جثمان الشهيد الجندي إلى مستشفى بيت جالا الحكومي. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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