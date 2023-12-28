استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي بالضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 12 (كونا) -- استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس قرب مدينة بيت لحم ما يرفع عدد الشهداء اليوم بالضفة الغربية إلى ثلاثة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الشهيد هو محمد الجندي ( 38 عاما) من بلدة يطا جنوب مدينة الخليل واستشهد بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه بالقرب من حاجز النفق غرب بيت لحم.
من جهتها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها نقلت جثمان الشهيد الجندي إلى مستشفى بيت جالا الحكومي. (النهاية)
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