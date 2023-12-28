وزير الاعلام البحريني يبحث مع مدير (إذاعة وتلفزيون الخليج) تعزيز التعاون المشترك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 12 (كونا) -- بحث وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي مع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.
وقالت الوزارة في بيان لها ان الوزير النعيمي بحث خلال لقائة مع القحطاني الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة البحرين لمهرجانالخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته ال16 في 2024 والوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل نجاح تنظيم هذا الحدث الخليجيالهام.
واضاف البيان ان وزير النعيمي اشاد بالدور الحيوي والمؤثر الذي يقوم به جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في تعزيز منظومة العمل الإعلاميالخليجي المشترك لتكون أكثر تعبيرا عن جوانب التطور والتقدم التي تشهدها دول مجلس التعاون والوصول بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخليجي إلى مستويات متقدمة من الإبداع الفني والتقني.
وقال إن الإعلام الخليجي "كان وسيظل صوتا هاما ومؤثرا في الحفاظ على الهوية الخليجية ومنبرا فاعلا في تحقيق طموحات دول وشعوبمجلس التعاون في التكامل".
من جانبه اعرب القحطاني عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على رعايته ودعمه لكل ما يسهم في الارتقاء بالتعاون الإعلامي الخليجي المشترك.
كما اثنى على مساندته لجهود الجهاز على صعيد الارتقاء بالإبداع الخليجي في مجالات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالشكل الذي يدعممسيرة العمل ويعبر عن وشائج المحبة والقربى بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأكد القحطاني أن مملكة البحرين ستنظم نسخة أكثر نجاحا للدورة ال16 لمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون العام المقبل بمالديها من طاقات وكوادر إعلامية ذات أعلى مستويات الجودة وبما تمتلكه من بنية تحتية وإعلامية متطورة. (النهاية)
خ ن ع / س ع م
MENAFN28122023000071011013ID1107667263
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.