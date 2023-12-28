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وزير الاعلام البحريني يبحث مع مدير (إذاعة وتلفزيون الخليج) تعزيز التعاون المشترك

12/28/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 12 (كونا) -- بحث وزير الإعلام البحريني الدكتور رمزان النعيمي مع مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج مجري القحطاني اليوم الخميس سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين.
وقالت الوزارة في بيان لها ان الوزير النعيمي بحث خلال لقائة مع القحطاني الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة البحرين لمهرجانالخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته ال16 في 2024 والوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة من أجل نجاح تنظيم هذا الحدث الخليجيالهام.
واضاف البيان ان وزير النعيمي اشاد بالدور الحيوي والمؤثر الذي يقوم به جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في تعزيز منظومة العمل الإعلاميالخليجي المشترك لتكون أكثر تعبيرا عن جوانب التطور والتقدم التي تشهدها دول مجلس التعاون والوصول بالإنتاج الإذاعي والتلفزيوني الخليجي إلى مستويات متقدمة من الإبداع الفني والتقني.
وقال إن الإعلام الخليجي "كان وسيظل صوتا هاما ومؤثرا في الحفاظ على الهوية الخليجية ومنبرا فاعلا في تحقيق طموحات دول وشعوبمجلس التعاون في التكامل".
من جانبه اعرب القحطاني عن خالص شكره وتقديره لوزير الإعلام على رعايته ودعمه لكل ما يسهم في الارتقاء بالتعاون الإعلامي الخليجي المشترك.
كما اثنى على مساندته لجهود الجهاز على صعيد الارتقاء بالإبداع الخليجي في مجالات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالشكل الذي يدعممسيرة العمل ويعبر عن وشائج المحبة والقربى بين دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأكد القحطاني أن مملكة البحرين ستنظم نسخة أكثر نجاحا للدورة ال16 لمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون العام المقبل بمالديها من طاقات وكوادر إعلامية ذات أعلى مستويات الجودة وبما تمتلكه من بنية تحتية وإعلامية متطورة. (النهاية)

خ ن ع / س ع م




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