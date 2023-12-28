(ويستهام يونايتد) يتجاوز (ارسنال) بهدفين ويحرمه من استعادة قمة الدوري الإنجليزي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 28 - 12 (كونا) -- تعرض (أرسنال) لهزيمة غير متوقعة بهدفين نظيفين على يد ضيفه (ويستهام يونايتد) في ديربي لندن الذي جمعهما اليوم الخميس على ملعب (الإمارات) ضمن الجولة ال19 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ونجح الضيوف في اقتناص هدف السبق عند الدقيقة ال13 عبر المهاجم التشيكي توماس سوتشيك لينتهي الشوط الاول على هذه النتيجة.
وحاول اصحاب الارض تدارك الوضع مع انطلاقة الشوط الثاني حيث سيطروا على الكرة بشكل كبير وقادوا هجمات عديدة لكن النتيجة سارت مرة اخرى على عكس مجريات اللعب حيث تمكن المدافع اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس من اضافة الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وبهذه الخسارة فشل (آرسنال) في استعادة صدارة الدوري التي باتت من نصيب (ليفربول) بمجموع 42 نقطة وبفارق نقطتين عن الاول في مركز الوصافة.
وفي مباراة اخرى لعبت اليوم ايضا في ختام الجولة ال19 فاز (برايتون) على ضيفه (توتنهام هوتسبر) برباعية مقابل هدفين حرمت الضيوف من فرصة الصعود إلى المركز الخامس.
وصعد (برايتون) بهذا الفوز إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة بينما تجمد (توتنهام) في المركز السادس بمجموع 39 نقطة.(النهاية).
م ر ن / ط ب
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