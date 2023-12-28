سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت سوريا اليوم الخميس عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ على نقاط في المنطقة الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) عن مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".(النهاية)
ا ب / ه س ص
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