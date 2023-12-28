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سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

12/28/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 28 - 12 (كونا) -- أعلنت سوريا اليوم الخميس عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ على نقاط في المنطقة الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية(سانا) عن مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة الحادية عشرة و5 دقائق من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها والخسائر اقتصرت على الماديات".(النهاية)

ا ب / ه س ص


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