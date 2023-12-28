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الولايات المتحدة ودول أوروبية تدين تسريع إيران انتاج اليورانيوم المخصب

12/28/2023 11:22:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 12 (كونا) - أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس زيادة إيران انتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة واعتبرته "تصعيدا متواصلا" في برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكرت الدول الاربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الامريكية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 26 ديسمبر يسلط الضوء على أن إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في محطتي نطنز وفوردو إلى المستويات التي لوحظت بين يناير ويونيو 2023.
واعتبر البيان المشترك ان هذه النتائج "تمثل خطوة الى الوراء من جانب ايران وستؤدي الى مضاعفة انتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 60 في المئة ثلاث مرات".
واكد ان "انتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب ليس له أي مبرر مدني موثوق" مضيفا "كما ان الانتاج المبلغ عنه في محط فوردو والمحطة التجريبية لتخصيب الوقود يحمل أيضا مخاطر كبيرة مرتبطة بالانتشار".
وأشار إلى أن تأخر طهران في اعلان هذا التغيير في يناير الماضي "يلقي بشكوك جدية" حول استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشفافية كاملة".
وقال إن "هذه القرارات تظهر افتقار ايران الى حسن النية تجاه وقف التصعيد وتمثل سلوكا متهورا في سياق اقليمي متوتر" فيما حث ايران على "التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي".
كما دعت الدول الاربع مجددا طهران الى التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرا وإعادة تعيين المفتشين الموقوفين عن العمل منذ سبتمبر الماضي.
واضاف البيان المشترك "نظل ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا".
كانت ايران قد رفضت تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول برنامجها النووي على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي الذي قال ان طهران عدلت من إبطاء استمر شهورا في برنامج تخصيب اليورانيوم.
واضاف اسلامي في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الايرانية "لم نفعل شيئا جديدا ونقوم بذات الانشطة وفقا للقواعد".(النهاية)

ا م م



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