الولايات المتحدة ودول أوروبية تدين تسريع إيران انتاج اليورانيوم المخصب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 28 - 12 (كونا) - أدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اليوم الخميس زيادة إيران انتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة واعتبرته "تصعيدا متواصلا" في برنامجها النووي المثير للجدل.
وذكرت الدول الاربع في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الامريكية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الصادر في 26 ديسمبر يسلط الضوء على أن إيران زادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة في محطتي نطنز وفوردو إلى المستويات التي لوحظت بين يناير ويونيو 2023.
واعتبر البيان المشترك ان هذه النتائج "تمثل خطوة الى الوراء من جانب ايران وستؤدي الى مضاعفة انتاجها الشهري من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل الى 60 في المئة ثلاث مرات".
واكد ان "انتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب ليس له أي مبرر مدني موثوق" مضيفا "كما ان الانتاج المبلغ عنه في محط فوردو والمحطة التجريبية لتخصيب الوقود يحمل أيضا مخاطر كبيرة مرتبطة بالانتشار".
وأشار إلى أن تأخر طهران في اعلان هذا التغيير في يناير الماضي "يلقي بشكوك جدية" حول استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشفافية كاملة".
وقال إن "هذه القرارات تظهر افتقار ايران الى حسن النية تجاه وقف التصعيد وتمثل سلوكا متهورا في سياق اقليمي متوتر" فيما حث ايران على "التراجع فورا عن هذه الخطوات ووقف تصعيد برنامجها النووي".
كما دعت الدول الاربع مجددا طهران الى التعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتمكينها من تقديم الضمانات بأن برنامجها النووي سلمي حصرا وإعادة تعيين المفتشين الموقوفين عن العمل منذ سبتمبر الماضي.
واضاف البيان المشترك "نظل ملتزمين بالتوصل إلى حل دبلوماسي ونؤكد من جديد تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبدا أن تطور سلاحا نوويا".
كانت ايران قد رفضت تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول برنامجها النووي على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي الذي قال ان طهران عدلت من إبطاء استمر شهورا في برنامج تخصيب اليورانيوم.
واضاف اسلامي في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الايرانية "لم نفعل شيئا جديدا ونقوم بذات الانشطة وفقا للقواعد".(النهاية)
ا م م
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