مصر تفوز على تونس في البطولة العربية لكرة السلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 12 (كونا) -- فاز منتخب مصر لكرة السلة رجال على نظيره التونسي اليوم الخميس بنتيجة 85-63 في ختام منافسات اليوم الثالث في البطولة العربية لكرة السلة رجال (25) المقامة بالقاهرة.
واستطاع لاعبو منتخب مصر إنهاء الشوط الأول من المباراة لصالحهم بنتيجة 50-26 بنتيجة 50-26 واستمر تقدمهم طوال الشوط الثاني من المباراة ليحققوا من خلالها فوزهم الثالث على التوالي في اطار منافسات البطولة.
وحصل قائد منتخب مصر اللاعب هيثم كمال على لقب الأفضل في المباراة من حيث الفاعلية فيما أصيب زميله اللاعب عمرو زهران بقطع في الرباط الصليبي والغضروف وعدم استكماله مباريات البطولة وخضوعه لعملية جراحية.
وحقق منتخب مصر الفوز في المباراتين السابقتين في اطار البطولة على كل من منتخب الإمارات بنتيجة 94-46 ثم على منتخب الكويت بنتيجة 92-41.
وحقق منتخب تونس أيضا الفوز في مباراتين متتاليتين اولها في افتتاح البطولة على منتخب الكويت بنتيجة 85-69 ثم الفوز على منتخب المغرب في المباراة الثانية بنتيجة 66-54 .
وفاز منتخب الإمارات اليوم على نظيره المغربي بنتيجة 84- 82 فيما فاز منتخب الصومال على موريتانيا بنتيجة 87-70.
ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الامارات والكويت وتونس والمغرب فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات موريتانيا والجزائر والصومال وليبيا. (النهاية) ا س م / ه س ص
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