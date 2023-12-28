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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس 00ر00 بتوقيت غرينتش

12/28/2023 11:22:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - نواب كويتيون أعضاء بالبرلمان العربي يجددون التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للقضية الفلسطينية ولكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه والعيش بسلام.

عمان - سوريا تعلن عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ على نقاط في المنطقة الجنوبية.

بيروت - جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات بجنوبي لبنان فيما قالت المقاومة اللبنانية إنها ردت باستهداف عدد من مواقعه وتجمعات جنوده عبر الحدود.

القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ضياء رشوان يقول إن القاهرة قدمت مقترحا لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في غزة سعيا لحقن الدماء ووقف العدوان وإعادة السلام والاستقرار.

روما - برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يدين نهب قوات الدعم السريع في السودان مستودعات مساعداته الغذائية لإنقاذ 5ر1 مليون مشرد بينهم عشرات الآلاف من الأطفال بولاية الجزيرة. (النهاية) ه س ص

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