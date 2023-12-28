موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - نواب كويتيون أعضاء بالبرلمان العربي يجددون التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم للقضية الفلسطينية ولكل ما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه والعيش بسلام.
عمان - سوريا تعلن عن تصدي دفاعاتها الجوية لعدوان نفذه الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ على نقاط في المنطقة الجنوبية.
بيروت - جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وقصفا مدفعيا على عدة بلدات بجنوبي لبنان فيما قالت المقاومة اللبنانية إنها ردت باستهداف عدد من مواقعه وتجمعات جنوده عبر الحدود.
القاهرة - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر ضياء رشوان يقول إن القاهرة قدمت مقترحا لتقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع في غزة سعيا لحقن الدماء ووقف العدوان وإعادة السلام والاستقرار.
روما - برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يدين نهب قوات الدعم السريع في السودان مستودعات مساعداته الغذائية لإنقاذ 5ر1 مليون مشرد بينهم عشرات الآلاف من الأطفال بولاية الجزيرة. (النهاية) ه س ص
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