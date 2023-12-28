9 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرق خانيونس

9 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرق خانيونس
التاريخ
12/28/2023 11:22:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 كانون الأول (بترا)- ارتقى تسعة شهداء وأصيب آخرون مساء اليوم الخميس في قصف لقوات الإحتلال استهدف منزلا في منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر من قطاع غزة باستشهاد 17 مواطنا في وقت سابق اليوم، بينهم 5 أطفال وإصابة العشرات في قصف الإحتلال منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 23:31:11
MENAFN28122023000117011021ID1107667257
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