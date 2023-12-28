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9 شهداء بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة الفخاري شرق خانيونس

12/28/2023 11:22:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 كانون الأول (بترا)- ارتقى تسعة شهداء وأصيب آخرون مساء اليوم الخميس في قصف لقوات الإحتلال استهدف منزلا في منطقة الفخاري شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر من قطاع غزة باستشهاد 17 مواطنا في وقت سابق اليوم، بينهم 5 أطفال وإصابة العشرات في قصف الإحتلال منزل قرب مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بخان يونس.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
28/12/2023 23:31:11

MENAFN28122023000117011021ID1107667257

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