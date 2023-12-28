غريفث: غزة تمثل كارثة صحية عامة في طور التكوين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 28 كانون الأول(بترا)- حذر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية الأممي، مارتن غريفيث اليوم الخميس، من أن غزة تمثل كارثة صحية عامة في طور التكوين، مع انتشار الأمراض المعدية بسرعة في الملاجئ المكتظة.

وقال غريفيث، حسب الناطق الاممي، إن المستشفيات بالكاد تعمل وغير قادرة على توفير الرعاية لمئات الأشخاص الذين أصيبوا بسبب العدوان الاسرائيلي المستمر.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن غزة بها 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي، واثنان يعملان بشكل محدود، و21 لا تعمل على الإطلاق وتنقصها الموارد البشرية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والغذاء ومياه الشرب.

وحسب الامم المتحدة، هناك ثمانية فقط من أصل 22 مركزاً صحياً تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) جنوب وادي غزة لا تزال تعمل، كما يواصل ما يقرب من 100 فريق طبي تابع للأونروا علاج النازحين داخليا في الملاجئ.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن شدة القتال في غزة لا تزال تعرقل الجهود الجارية لتوفير الرعاية الصحية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة للمدنيين. كما أن انعدام الأمن، والطرق المغلقة، ونقص الوقود يعيق العمليات الإنسانية، كما هو الحال مع الانقطاع المتكرر للاتصالات السلكية واللاسلكية.

-- (بترا)

م د/م ق/ح أ

28/12/2023 23:22:43