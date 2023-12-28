إصابة مستوطنين اسرائيليين بعملية طعن على حاجز مزموريا شرق بيت لحم

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 28 كانون الأول(بترا) - قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية مساء اليوم بأن مستوطنين اسرائيليين أصيبا بعملية طعن وقعت على حاجز مزموريا شرق مدينة بيت لحم وتم اطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى تحييده حسب الصحيفة .

وقال الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء ) في بيان، إن مستوطنين أصيبا بجروح واحدة خطيرة والأخرى متوسطة في عملية طعن على حاجز مزمورية جنوبي القدس المحتلة.

--(بترا)

م.ف/م ق/ح أ

28/12/2023 23:08:35