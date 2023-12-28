إصابة مستوطنين اسرائيليين بعملية طعن على حاجز مزموريا شرق بيت لحم

إصابة مستوطنين اسرائيليين بعملية طعن على حاجز مزموريا شرق بيت لحم
التاريخ
12/28/2023 11:22:01 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 28 كانون الأول(بترا) - قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية مساء اليوم بأن مستوطنين اسرائيليين أصيبا بعملية طعن وقعت على حاجز مزموريا شرق مدينة بيت لحم وتم اطلاق النار على المنفذ ما أدى إلى تحييده حسب الصحيفة .
وقال الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داوود الحمراء ) في بيان، إن مستوطنين أصيبا بجروح واحدة خطيرة والأخرى متوسطة في عملية طعن على حاجز مزمورية جنوبي القدس المحتلة.
--(بترا)
م.ف/م ق/ح أ
28/12/2023 23:08:35
MENAFN28122023000117011021ID1107667255
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