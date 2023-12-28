200 مليون دولار عالميا لفيلم Napoleon بعد أكثر من شهر على طرحه

(MENAFN
- Youm7) حقق فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon ، إيرادات وصلت إلى 200 مليونًا و 700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.
وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 59 مليونًا و600 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و141 مليونًا و 100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.
فيلم Napoleon من إنتاج
Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.
يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.
فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.
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