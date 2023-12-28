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200 مليون دولار عالميا لفيلم Napoleon بعد أكثر من شهر على طرحه

12/28/2023 11:21:52 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon ، إيرادات وصلت إلى 200 مليونًا و 700 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 59 مليونًا و600 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و141 مليونًا و 100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج
Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.








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