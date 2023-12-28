جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم في دبى ليلة رأس السنة

MENAFN - Youm7) يحيى كل من النجوم جورج وسوف وشيرين عبد الوهاب ونجوى كرم، حفلاً غنائياً في دبى بدولة الإمارات، يوم 31 ديسمبر ليلة رأس السنة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024.

طرح سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان " نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية تلحين محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها كليب وتظهر فيها النجمة ديمة قندلفت.

وأحيا سلطان الطرب، حفلا غنائيا الشهر الماضى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، وكان النجم جورج وسوف قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا برفقة النجم ملحم زين فى قطر، وقدم الثنائى مجموعة من أشهر أغنياتهما المحببة لدى جمهورهما.

وكانت شيرين عبد الوهاب احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث بدأت مشوارها الفنى منذ صغرها، إذ تتلمذت على يد المايسترو سليم سحاب بناء على نصيحة أحد مدرسيها الذى أقنع والدها بضرورة تنمية موهبتها الفنية بالذهاب لدار الأوبرا لإصقال موهبتها مع سليم سحاب، وهو ما حصل بالفعل.

عام 2000 ظهرت مع المطرب محمد محيى فى دويتو غنائى بعنوان "بحبك"، ثم كانت انطلاقتها الحقيقية مع المنتج نصر محروس، الذى قرر أن ينتج ألبوما غنائيا مشتركا لها وتامر حسنى، بعنوان "فرى ميكس3"، والذى حقق نجاحاً كبيراً.

كما لم يتوقف نجاحها مع نصر محروس عند هذا الحد وإنما قدما معاً محطات هامة في عمر شيرين عبد الوهاب مثل "آه يا ليل"

التي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، وكذلك ألبوم "جرح تانى" عام 2003.



