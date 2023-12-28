فيلم جيسون موموا الجديد Aquaman 2 يحقق 126 مليون دولار عالميا

(MENAFN
- Youm7) حقق فيلم
Aquaman، الذى طرح تحت اسم
Aquaman And The Lost Kingdom
إيرادات وصلت إلى 126 مليونا و825 ألف دولار منذ طرحه عالميًا يوم 20 ديسمبر الجارى.
وانقمست الإيرادات بين 46 مليونا و625 ألف دولار فى دور العرض الأمريكية، و80 مليونا و200 ألف دولار بدور العرض العالمية.
فيلم Aquaman And The Lost Kingdom من إخراج جيمس وان، ويشهد تعاون أكوامان (جايسون موموا) مع شقيقه المسجون أورم (باتريك ويلسون) لحماية المملكة من غضب بلاك مانتا (يحيى عبد المتين الثاني).
ومن بين أعضاء فريق التمثيل العائدين الآخرين آمبر هيرد في دور ميرا، ودولف لوندجرين في دور الملك نيريوس، ونيكول كيدمان في دور أتلانا، وراندال بارك في دور دكتور ستيفن شين، وتيمويرا موريسون في دور توم كاري، كما يشكل فنسنت ريجان وإنديا مور وجاني تشاو الإضافات الجديدة.
واجه Aquaman And The Lost Kingdom عدة تأخيرات، حيث كان من المقرر إطلاق الفيلم في ديسمبر من العام الماضي 2022، ولكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا وتغيرات التقويم في شركة Warner Bros.، بعد أن تولى جيمس جان وبيتر سافران منصب رئيس استوديوهات DC.
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