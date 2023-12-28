أمينة تطرح كليب أبو سماره تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

(MENAFN
- Youm7) تطرح المطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل اسم "أبو سماره"، على طريقة الفيديو كليب اليوم الجمعة الساعة 6 مساءً تزامناً مع احتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
والفيديو كليب من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.
أمينة من كواليس "أبو سمارة"
وأكدت أمينة أن كليب "ابو سماره"، يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.
وأضافت أمينة بأنها تسعى دائماً فى اختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.
وفى سياق آخر تنتظر أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.
كما كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل اسم "زغاريط" وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جوده.
أبو سمارة
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