أمينة تطرح كليب أبو سماره تزامنًا مع احتفالات رأس السنة

MENAFN - Youm7) تطرح المطربة الشعبية أمينة أحدث أغنياتها الذى تحمل اسم "أبو سماره"، على طريقة الفيديو كليب اليوم الجمعة الساعة 6 مساءً تزامناً مع احتفالات رأس السنة، وذلك عبر مختلف المنصات الموسيقية وموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وكافة وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

والفيديو كليب من كلمات ياسمينا وألحان خالد سلطان ومحمد غنيم ومن توزيع إسلام شيبسى وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج هيثم عنتر.

أمينة من كواليس "أبو سمارة"





وأكدت أمينة أن كليب "ابو سماره"، يحمل الكثير من المفاجآت، لافته، بأنها تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حين طرحه.

وأضافت أمينة بأنها تسعى دائماً فى اختيار كلمات أغانيها بأن تكون قريبة من الناس دون أن تتخطى الحدود غير المرغوب فيها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لإرضاء جميع الأذواق.

وفى سياق آخر تنتظر أمينة عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم "حمص وحلاوة"، الذى تدور قصته فى إطار كوميدي رومانسى مغلف ببعض الأغانى لمجموعة من المطربين داخل أحداثه، ومن المقرر عرضه بدور العرض السينمائى يوم 18 يناير المقبل بمصر والوطن العربى.

كما كشفت أمينة بأنها تتطرح داخل سرد أحداث فيلم "حمص وحلاوة" أغنية تحمل اسم "زغاريط" وهى من كلمات أحمد غريب وألحان حسين زكريا وتوزيع ميدو مزيكا وهندسة صوتية محمد جوده.

أبو سمارة