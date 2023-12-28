انضمام الممثل الكورى يوو-تيو للموسم الثانى من The Recruit

MENAFN - Youm7) انضم الممثل الألماني الكوري يوو-تيو إلى الموسم الثانى من سلسلة The Recruit ، العمل الذى يطرح على منصة نتفليكس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

يوو-تيو





وذلك بعد أن أعلنت منصة نتفليكس تجديد مسلسل The Recruit لـ موسم الثاني، ومن المقرر أن يبدأ العمل على الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، ليطرح في خلال العام المقبل 2024، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، على أن يبدأ الموسم الثانى من نهاية الموسم الأول، حيث تم أسر أوين وماكس وحياتهم مهددة.

وذلك بعدما حصل مسلسل The Recruit على تقييم وصل إلى 70 %من قبل 23 ناقدا عالميا، و85 %من قبل 162 مشاهدا معتمدا من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح حلقات العمل دفعة واحدة يوم 16 ديسمبر الجارى على منصة نيتفلكس.

العمل يدور في إطار دراما وأكشن، وقام الممثل الشاب نوح سينتينيو بلعب دور البطولة في مسلسل The Recruit الذي قام بتأليفه المؤلف أليكسي هاولي، وسيتكون من ثماني حلقات.

على أن يلعب كل من لورا هادوك وآرتي مان وكولتون دن وفيفيل ستيوارت ودانييل كوينسي أنوه وكريستيان برون وفوندي كورتيس هول وبايرون مان وأنجيل باركر وكايله زاندر دور البطولة في المسلسل ايضا.

ويدور مسلسل The Recruit حول أوين هندريكس (نوح سينتينيو)، محامي وكالة المخابرات المركزية الشاب الذي انقلب أسبوعه الأول في الوظيفة رأسًا على عقب عندما اكتشف رسالة تهديد من زميلة سابقة ماكس ميلادزي (لورا هادوك)، الذي يخطط لفضح الوكالة ما لم يبرئوها من جريمة خطيرة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

وبالتالي سرعان ما يتورط أوين في عالم خطير وعبثي لسياسات القوة، بينما يسافر حول العالم على أمل إكمال مهمته وإحداث بصمة في وكالة المخابرات المركزية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".



