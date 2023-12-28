إيه هي حكاية عربة أطفال ديور؟ سعرها يصل إلى 7700 دولار

(MENAFN
- Youm7)
تحرص الأم التي تنتظر ولادة طفلها على شراء جميع مستلزماته من ملابس وأغطية وغيرها. إحدى المؤثرات على تطبيق "التيك توك "، والتي تدعى ليندا أندرادي، 24 عامًا،
كشفت مؤخراً عن عربة الأطفال التي اشترتها من العلامة التجارية "ديور"، بمقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ليندا مع عربة الطفل
وأثار مقطع الفيديو الذى نشرته ليندا ذات الأصول الأمريكية، الجدل وذلك لأنها أعلنت أن العربة يبلغ سعرها 7700 دولار، وجعلت الكثير من متابعيها يتساءلون عن سبب السعر الباهظ للعربة، كما أشارت إلى أن البطانية المفترشة بالعربة مصنوعة من الفرو ويبلغ سعرها 26000 دولار .
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للعلامة ديور، فإنها وصفت عربة الأطفال التي يبلغ سعرها 7700 دولار، بأنها مصممة بإطار متعدد الاستخدامات يمكنه تحويل العربة لسرير أطفال أو العكس، وعجلات ديور منقوش عليها اسم "ديور"، وأبعادها وعجلاتها الأمامية بزاوية 360 درجة تجعلها مدمجة وقابلة للتعديل، ويمكن طيها أو فتحها بسرعة وبسهولة وأمان.
عربة أطفال من ديور
وتحتوى العربة على مظلة قابلة للتعديل لتحمي من الشمس والمطر. والسرير مصمم بنظام التهوية المبتكر والمرتبة المصنوعة من ألياف الخيزران الطبيعية وظهر عربة الأطفال قابل للتعديل، حتى 150 درجة ومقعد سرير غير متكئ ومقعد واسع ومريح مع حزام أمان وغطاء متكامل مضاد للأشعة فوق البنفسجية وقابل للإزالة وغطاء مطر، وحامل أكواب وسلة وصنع في إيطاليا، وجميعها مميزات لن تبرر ارتفاع سعر العربة، لذلك أثار مقطع الفيديو الجدل على تطبيق "التيك توك".
سرير العربة
طى عربة ديور
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