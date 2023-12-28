إيه هي حكاية عربة أطفال ديور؟ سعرها يصل إلى 7700 دولار

تحرص الأم التي تنتظر ولادة طفلها على شراء جميع مستلزماته من ملابس وأغطية وغيرها. إحدى المؤثرات على تطبيق "التيك توك "، والتي تدعى ليندا أندرادي، 24 عامًا،

كشفت مؤخراً عن عربة الأطفال التي اشترتها من العلامة التجارية "ديور"، بمقطع فيديو حقق ملايين المشاهدات، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ليندا مع عربة الطفل





وأثار مقطع الفيديو الذى نشرته ليندا ذات الأصول الأمريكية، الجدل وذلك لأنها أعلنت أن العربة يبلغ سعرها 7700 دولار، وجعلت الكثير من متابعيها يتساءلون عن سبب السعر الباهظ للعربة، كما أشارت إلى أن البطانية المفترشة بالعربة مصنوعة من الفرو ويبلغ سعرها 26000 دولار .





وبالعودة إلى الموقع الرسمي للعلامة ديور، فإنها وصفت عربة الأطفال التي يبلغ سعرها 7700 دولار، بأنها مصممة بإطار متعدد الاستخدامات يمكنه تحويل العربة لسرير أطفال أو العكس، وعجلات ديور منقوش عليها اسم "ديور"، وأبعادها وعجلاتها الأمامية بزاوية 360 درجة تجعلها مدمجة وقابلة للتعديل، ويمكن طيها أو فتحها بسرعة وبسهولة وأمان.

عربة أطفال من ديور







وتحتوى العربة على مظلة قابلة للتعديل لتحمي من الشمس والمطر. والسرير مصمم بنظام التهوية المبتكر والمرتبة المصنوعة من ألياف الخيزران الطبيعية وظهر عربة الأطفال قابل للتعديل، حتى 150 درجة ومقعد سرير غير متكئ ومقعد واسع ومريح مع حزام أمان وغطاء متكامل مضاد للأشعة فوق البنفسجية وقابل للإزالة وغطاء مطر، وحامل أكواب وسلة وصنع في إيطاليا، وجميعها مميزات لن تبرر ارتفاع سعر العربة، لذلك أثار مقطع الفيديو الجدل على تطبيق "التيك توك".

سرير العربةطى عربة ديور







