حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 29 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..









برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: نجاح وتألق

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد للحياة ولعائلته وحرصه على حمايتهم، ويتسم بالصراحة والذكاء.

برج السرطان فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الإخلاص لشريك حياته وحرصه الدائم على تكوين علاقات صداقة متعددة، كما يميل أحياناً للانعزال.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان الأميرة ديانا، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

ابحث عن شغفك طوال الوقت واتبعه حتى تحقق المزيد من النجاحات فى عملك، وإياك والاستسلام للكسل والخمول حتى لا تتراجع للخلف.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حافظ على قوة علاقتك بشريك حياتك، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه، حتى تظل علاقتكما مستقرة وتشعر بالسعادة والحب.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك ومارس التمارين الرياضية بشكل يومى، وإياك والاستسلام للكسل والخمول مرة أخرى حتى تحافظ على صحتك.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يحافظ على صحته ويبحث عن شغفه فى العمل حتى ينجح ويتألق مرة أخرى.





برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: الكثير من الفرص

يمتاز مولود

برج الثور بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص طيب القلب صادق فى مشاعره، قادر على التصرف بإيجابية عند تعرضه لمواقف شخصية أو مواقف بالعمل، كما أنه صاحب قرار.

برج الثور فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يتصف مولود برج الثور بالعديد من الصفات الطيبة، فهو شخص هادئ يميل إلى الهدوء، لكنه عاشق للسفر ويمتلك حظا كبيرا فى النجاح فى السفر لأنه شخص جيد التخطيط.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة فيفى عبده، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى

مولود برج الثور لكى تصل لكل ما تتمنى فيجب عليك أن تعمل بجد حتى وإن تطلب منك العمل لوقت إضافى وتعاون مع زملائك حتى تصل لنتائج مرضية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى

الأوضاع بينك وبين الحبيب تتحسن، وهذا ما يشعرك بالارتياح، وتتحسن الأمور بسبب اهتمامك به وإعطائه جزءا من وقتك.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى

يجب عليك إعطاء نفسك وصحتك قسطا من الراحة، وتجنب السهر، ونم باكرا حتى لا ترهق نفسك أكثر من اللازم.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

مولود برج الثور الفترة المقبلة سوف تقدم لك الكثير من الفرص فى العمل للخارج وإثبات ذاتك فى مجالك وتخصصك، فكن على استعداد حتى يكون لك مكانة فى المجتمع.





برج الميزان.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: أموال كثيرة

برج الميزان شخص عاشق للسفر قادر على

تكوين العلاقات، يمتلك طاقة حب كبيرة تجاه المحيطين، يميل إلى نصرة الحق ومساعدة الآخرين، كما أنه محب للألوان.

برج الميزان فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يمتاز مولود برج الميزان بالعديد من المميزات، فهو شخص طيب، قادر على حل المشكلات، محب لممارسة التمارين الرياضية، يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء وحسن التصرف.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة روبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

بجب على مولود برج الميزان ألا يؤجل عمل اليوم إلى الغد كى يتجنب حدوث المشكلات، والاستفادة من الوقت بسرعة لإنهاء المهام المطلوبة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مولود برج الميزان لا تجعل الأقارب أو أحد أصدقائك يتدخلوا بينكما، حتى لا تأخذ العلاقة مجرى آخر وتحدث مشاكل فاجعلا مشاكلكما خاصة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن التدخين والتزم الصمت لفترات كى لا تعرض صحتك للتعب، مارس التمارين الرياضية وتناول المشروبات المغذية.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الميزان الفترة المقبلة تكون كلها رفاهية، ويمكن أن تدخل فى مشروع ضخم يجعلك تحصد أموالا كثيرة.





برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: تعاون مع رؤسائك

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، كما يحب عمله ويستطيع التكيف مع الظروف المختلفة.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يشتهر مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها الرومانسية والفضول الذى يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة، كما يتصف بالإخلاص لشريك حياته.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزا النجمة مارلين مونرو، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تعاون مع رؤسائك على ابتكار أفكار مميزة ومختلفة فى عملك، وإياك أن تفرض رأيك على من حولك، حتى تنجح فى عملك وتحقق المزيد من الإنجازات.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اعترف بحقيقة مشاعرك للشخص المميز فى حياتك، حتى تبدأ معه علاقة عاطفية جديدة، كنت تتمناها طوال الوقت.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على شرب العصائر الخالية من السكر، ولا تفرط فى تناول الأطعمة الدسمة حتى تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى ابتكار الأفكار المميزة والمبدعة، حتى يتفوق وينجح فى عمله.





برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: سعادة وحب

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، كما يحرص على إتقان عمله وواثق من نفسه لدرجة تصل لحد الغرور.

برج الأسد فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على التواجد طوال الوقت بدائرة الضوء، وتفاخره الدائم بممتلكاته طوال الوقت، وأنانيته الزائدة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد

الفنان أحمد عز، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

التزم بقواعد العمل طوال الوقت، ولا تستهين بها حتى لا تتعرض للعقوبات من رؤسائك فى، كما عليك ابتكار أفكار مميزة ومبتكرة فى عملك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اهتم بشريك حياتك وبأطفالك وخصص لهم بعض الوقت خلال يومك المزدحم حتى يشعرون باهتمامك، وإياك وأن تتجاهلهم مرة أخرى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية المناسبة لصحتك وعمرك ولا تتجاهل بعض الأمور الصغيرة، التى قد تؤثر على صحتك بشكل سلبى مع مرور الوقت.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة أن يهتم بشريك حياته ويقوى علاقته به مع مرور الوقت حتى يشعر معه بالسعادة والحب.





برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: حياة سعيدة

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية حكيمة، كما يمتلك العديد من الأصدقاء لتمتعه بصفات جذابة ومميزة.

برج العقرب فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها الشجاعة وحرصه على تحقيق العدل طوال الوقت، وحبه الشديد لعائلته وحرصه على حمايتهم.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

اهتمامك بأدق التفاصيل فى عملك، فحرصك على ابتكار العديد من الأفكار المميزة، جعلك فى المقدمة دائماً، وتستطيع منافسة من حولك دون منازع.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حبك الشديد لشريك حياتك وحرصك على التودد له طوال الوقت والتقرب منه، والجلوس معه لأطول فترة ممكنة جعل حياتكما سعيدة ومستقرة وهادئة.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

ممارستك الدائمة للتمارين الرياضية، وحرصك على اتباع نظام غذائى صحى ساعدك فى الحفاظ على صحتك، وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يظل يبدع ويبتكر فى عمله لأنه مميز، ويمارس التمارين الرياضية بشكل يومى.





برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: نجاحات

يشتهر مولود

برج الدلو

بالعديد من الصفات الطيبة، فهو صاحب تفكير تجارى، قادر على تكوين العلاقات متسامح، يمتلك قلبا أبيض، لا يجيد الكذب، شخص إيجابى هادئ الطبع.

برج الدلو فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يمتاز مولود برج الدلو بأنه صاحب شخصية مستقلة وقوية صاحب كلمة وقرار، يجيد التواصل مع الآخرين بشكل سريع، مثقف، يمتلك الكثير من المعلومات فى كل المجالات.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبرى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

حرص مولود برج الدلو على التقدم فى العمل منحك ثقة رئيسك فى العمل، وأكسبك السمعة الحسنة الطيبة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفى

على مولود برج الدلو المحافظة على شريك حياته، وإعطاؤه جزءا من وقته حتى لا يشعر بالخنقة، وربما تصل الأمور للانفصال فكن حذرا وتعامل بحرص.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

الفترة القادمة سوف تتخلص وتتعافى

تماما من الأوجاع التى كنت تعانى منها الفترة السابقة، لأنك اتبعت جدولا يوميا لتنظيم روتين صحتك فهذا أمر جيد للغاية.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو الفترة المقلبة سوف تتحسن حالتك الاجتماعية، ويكون دخلك المادى فوق الممتاز بسبب إقامة مشروع ضخم.





برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: أخبار سعيدة

يمتلك مولود برج الحمل

قدرة كبيرة على التصدى للمشكلات، حيث يمتلك شخصية قوية، ويجيد احتواء أصدقائه بشكل جيد.

برج الحمل فى حظك اليوم 29 ديسمبر

يعشق برج الحمل تجديد العلاقات، ويجيد تكوين الصداقات، كما أنه يلتزم بالقواعد والقوانين الخاصة بالعمل، شخصية عملية.

مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

اجعل شعارك فى العمل النجاح وتحقيق ذاتك وتحقيق حلمك ووصولك لمكانة عالية، اعمل بجدية وإخلاص حتى تحقق كل ما تخطط له وتحلم به.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

مولود برج الحمل الفترة المقبلة بعدك عن الشريك وانشغالك عنه لفترة قد يسبب له الحزن والوحدة، فحاول ألا تبتعد عنه حتى لا يشعر بالملل.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

يجب على مولود برج الحمل المشى لمدة 30 دقيقة يوميا، فهذا مفيد جدا لصحتك.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الحمل أن يستعد فالفترة المقبلة كلها مفاجآت سارة، ويسمع أخبارا سعيدة كان ينتظرها منذ أيام مضت، فعليك الاستعداد التام.





برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: اعتمد على نفسك

مولود برج القوس هادئ الطباع مع أنه سريع الغضب فى بعض الأوقات، ماهر بدرجة عالية يعتمد على نفسه فى كل شىء، يسير بمفردة لا يهاب الطرق الوعرة يؤمن بالنجاح فى النهاية، إنسان مبدع ومفكر.

برج القوس حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر

مولود برج القوس طيب القلب مشاعره رقيقة يعبر عنها بمنتهى الدقة والصراحة، مستقل فى موافقه مع الآخرين، محب لأسرته يتفانى فى إسعادهم مهما كانت الظروف حوله.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنانة ماجدة الرومى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى

تحاول دائمًا أن تعتمد على مساعدات الآخرين فى محيط العمل، حاول أن تعتمد على نفسك وتتخلص من المساعدات حتى تكون إنسانًا يستطيع أن يحقق أحلامه بدون عقبات.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى

الحياة العاطفية بالنسبة لك هى محور حياتك، حاول أن تحافظ على دفء علاقاتك العاطفية حتى تكون متوازنًا نفسيًا فى باقى نواحى حياتك، فى الأيام المقبلة امنح شريك حياتك بعض الوقت للشعور بالرومانسية.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحى

تعرضت فى الفترة السابقة لبعض المشاكل الصحية، حاول أن تتلقى الأدوية اللازمة حتى تتعافى سريعًا ولا يكون للمشاكل الصحية مكان فى حياتك من جديد.

توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة لمواليد برج القوس

هذا العام سيكون الأمل موجودًا لديك يدفعك لتخطى جميع الصعاب التى تعرضت لها سابقًا، وسوف تثبت لك الأيام أن النجاح سوف يكون حليفك فى الفترة المقبلة.





برج العذراء.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: مشروع جديد

مولود برج العذراء شخصيته قوية ولديه حنان وعطاء، يمتلك عقلا مفكرا طريقته مرتبة، تعتمد الأسرة عليه فى الأمور التى تشهد جدلا واسعا.

برج العذراء فى حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر

مولود برج العذراء يعشق النجاح ويسعى، صبور جدا، طيب القلب، يقدر معنى تحمل المسئولية، لكنه لا يثق فى الآخرين بسهولة، حريص فى التعامل خاصة مع من يراهم لأول مرة.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان كاظم الساهر، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

تحاول قدر الإمكان التخلص من الأزمات التى تعانى منها على مستوى العمل، لكنك رغم كل هذه الأزمات تجد صعوبة فى التعامل مع كل من حولك، فكن أكثر هدوء وذكاء.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب غير مستقرة إلى حد كبير، لكنك رغم كل هذا الإحباط تبحث عن مخرج لأزمتك معه، لتجد طريقاً مختلفاً تماماً.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية جيدة، لكن عليك ألا تخالف تعليمات الأطباء، واستمع إليهم جيداً، حتى لا تخسر أكثر مما خسرت.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

تتوقع لك الأبراج أن يكون الوقت ملائمًا لبدء حلمك فى بناء مشروع جديد، تقدم فالأجواء ملائمة لذلك.





برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: لا تتسرع

مولود برج الحو من الأبراج الذكية للغاية، إنسان بسيط وتلقائى يصل للآخرين بسهولة، رغم أنه تلقائى لكنه حكيم، تجده مثقفا يحب المعرفة والقراءة والبحث.

برج الحوت فى حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر

مولود برج الحوت إنسان حساس جدًا، يحب الوحدة، خياله يساعده على العيش بدون أشخاص مقربين يؤنسون وحدته، لكنه محب لذلك جدًا.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعى، ويقدم" اليوم السابع" لمولود برج الحوت توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

يحمل هذا اليوم وعودًا وسعادة ما وانتصارًا على بعض المصاعب، شرط أن تتحلى بالدبلوماسية والليونة والصبر.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يوم هادئ عمومًا ويكون مناسبًا للبدء بعلاقة عاطفية رومانسية بعيدًا عن الأجواء الصاخبة استمتع به.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول السير فى مخطط ترفيهى لكى تبقى الأجواء جميلة وممتعة تخفف عنك ضغوط العمل والحياة.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حاول ألا تكون متهورًا أو متسرعًا اليوم، هذا اليوم هو أحد الأيام التى تشعر فيها أحيانًا بالتوتر والقلق وأن كل شىء لا يسير كما خططت له.





برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 29 ديسمبر: شعور بالحنين

أصحاب برج الجدى أشخاص محبون للحياة يرغبون فى العيش كل لحظات الحياة والاستمتاع بها على أقصى وجه، فهم الأكثر تقبلاً لمصاعب الحياة.

برج الجدى فى حظك اليوم 29 ديسمبر

إذا كنت تريد الحصول على طاقة إيجابية فعليك كسب ود أحد أصحاب برج الجدى، والذى يتصف بميله للهدوء والتعامل بدبلوماسية مع من حوله.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة دنيا سمير غانم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى

ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والإبداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى

قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد الصحى

قم بحزم أمتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجدى الفترة المقبلة

قد تتلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها خلال الفترة الماضية، علاقاتك بالآخرين سوف تتحسن وتكون على ما يرام، حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع.