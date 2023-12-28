وصفات طبيعية من القهوة لتقشير الوجه.. نعومة وتجديد بشرة

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- Youm7) يجب تقشير البشرة بين الحين والآخر للتخلص من الجلد الميت وإبطاء ظهور الخطوط الدقيقة المبكرة، وتجعل البشرة تبدو ناعمة ونضرة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحضير وصفات طبيعية من القهوة لتقشير البشرة، والذى يعتمد على عدة خطوات نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "stylecraze".
وصفات طبيعية من القهوة لتقشير الوجه والجسم
مقشر القهوة والسكر
يجب تحضير ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحون ، مع 1 ملعقة كبيرة من سكر حبيبات، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم خلط جميع المكونات في وعاء زجاجي وخلطهما جيدًا، ثم فرك الخليط على الوجه والجسم أثناء الاستحمام، وتخزين باقى الخليط في وعاء زجاجي واستخدامه خلال شهر، حيث تعمل القهوة على شد الجلد ويساعد زيت الزيتون على تغذية البشرة وترطيبها.
طرق طبيعية من القهوة لتقشير الوجه والجسم
مقشر الوجه بالقهوة والعسل
يجب تحضير ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة، مع ثلاث ملاعق كبيرة من الزباد (أو حليب كامل الدسم)، مع ملعقة كبيرة من العسل، و2 ملعقة كبيرة من الكاكاو، ثم خلط جميع المكونات في وعاء وتوزيع الخليط على الوجه وأجزاء الجسم الأخرى، ثم التدليك بلطف لمدة 10 دقائق، والإنتظار لبعض الوقت ثم
غسل الجسم، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب وتغذية البشرة.
قهوة
مقشر الجسم بالقهوة وزبدة الشيا
تحضير ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة، مع ملعقتين كبيرتين من
زبدة شيا مع 3 ملاعق كبيرة من ملح البحر، ثم ربع كوب زيت جوز الهند و10 قطرات من زيت النعناع العطري، ثم إضافة زيت جوز الهند وعليها زبدة الشيا وخلط المكونات جيداً، ووضعها على الوجه والجسم مع الفرك بلطف لمدة 10 دقائق ثم الغسل، وتجفيف البشرة، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميت.
وصفات طبيعية من القهوة لتقشير الوجه والجسم
مقشر القهوة والموز للقدمين والساقين
تحضير ربع كوب من القهوة المطحونة مع ربع كوب زيت زيتون، ونصف موزة ناضجة مع نصف كوب ملح كوشير، ثم هرس الموز وخلط جميع المكونات جيداً، ثم وضع الخليط على الساقين والقدمين، مع التدليك بلطف لمدة 15 دقيقة، والانتظار لمدة 10 دقائق إضافية ثم الغسل بالماء الدافئ وتساعد هذه الوصفة في التخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة ناعمة.
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