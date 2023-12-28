طرق مختلفة وسهلة لتنظيم وتنظيف ثلاجتك.. عشان تحافظى على الأكل

MENAFN - Youm7) يجب تنظيم الثلاجة بين الحين والآخر للحفاظ على الطعام طازجاً، كما يؤدي تنظيم الثلاجة إلى توفير الوقت الذي تقضيه في البحث عن الأطعمة التي تريدها، لذلك تعرفي على كيفية تنظيم ثلاجتك بطريقة صحيحة وفقاً لموقع "thespruce".





التنظيف الجيد

قومي بإخراج كل شئ من الثلاجة ونظفيها جيداً، و وقومي بإخراج الأدراج والأرفف وانقعيهم في الماء الساخن والصابون، وامسحى الجزء الداخلي من الثلاجة بالكامل، وقومي بوضع صودا الخبز في الثلاجة لتحافظين على رائحة الثلاجة جيدة لفترة طويلة.





التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية

يجب عليك فرز الطعام للتأكد من تاريخ صلاحيته وأنه آمن للأكل، مع فرز المربات والصلصات التي لا تستخدمينها منذ فترة طويلة.





فرز الأرفف

يساعد تنظيم الرفوف على تقليل النفايات كما أنه يساعدك على معرفة مكان كل شىء وعدم إهدار الوقت في البحث.





الرف العلوي:

لا يجب أن تضعي في الرف العلوي اللحوم الطازجة بل خصيصه لبقايا الطعام والواجبات الجاهزة، فمن الأفضل تخزين الأطعمة التي تحتاجين إليها دائماً في ذلك الرف.





الرف الأوسط:

يتم تخزين منتجات الألبان أو المنتجات المكشوفة في ذلك الرف، كما يمكن تخزين الحاويات الأطول في هذا الرف أيضاً.





الرف السفلي:

يتم تخزين اللحوم والأسماك في ذلك الرف.





الأدراج:

يتم وضع المنتجات في تلك الأدراج للحفاظ على أقصى قدر من طعام طازج.

ترتيب الثلاجة





باب الثلاجة:

باب الثلاجة يكون أكثر دفئاً من أي ركن آخر في الثلاجة، لذلك يتم تخزين العناصر الأكثر ثباتاً مثل التوابل والمربى فيه.





استخدام حاويات واضحة





استخدام عدد قليل وواضح من الحاويات يساعدك على جمع العناصر المشابهة معاً،كما يسهل إزالتها من الرف وتنظيفه بالكامل.

أطعمة





الاحتفاظ بقائمة من الطعام

يجب عليك إحضار ورقة وتسجيل قائمة بالطعام الذي يوجد بثلاجتك حتى يسهل عليك معرفة المكونات التي تفتقديها في ثلاجتك.