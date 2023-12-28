طرق مختلفة وسهلة لتنظيم وتنظيف ثلاجتك.. عشان تحافظى على الأكل

(MENAFN
- Youm7) يجب تنظيم الثلاجة بين الحين والآخر للحفاظ على الطعام طازجاً، كما يؤدي تنظيم الثلاجة إلى توفير الوقت الذي تقضيه في البحث عن الأطعمة التي تريدها، لذلك تعرفي على كيفية تنظيم ثلاجتك بطريقة صحيحة وفقاً لموقع "thespruce".
التنظيف الجيد
قومي بإخراج كل شئ من الثلاجة ونظفيها جيداً، و وقومي بإخراج الأدراج والأرفف وانقعيهم في الماء الساخن والصابون، وامسحى الجزء الداخلي من الثلاجة بالكامل، وقومي بوضع صودا الخبز في الثلاجة لتحافظين على رائحة الثلاجة جيدة لفترة طويلة.
التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية
يجب عليك فرز الطعام للتأكد من تاريخ صلاحيته وأنه آمن للأكل، مع فرز المربات والصلصات التي لا تستخدمينها منذ فترة طويلة.
فرز الأرفف
يساعد تنظيم الرفوف على تقليل النفايات كما أنه يساعدك على معرفة مكان كل شىء وعدم إهدار الوقت في البحث.
الرف العلوي:
لا يجب أن تضعي في الرف العلوي اللحوم الطازجة بل خصيصه لبقايا الطعام والواجبات الجاهزة، فمن الأفضل تخزين الأطعمة التي تحتاجين إليها دائماً في ذلك الرف.
الرف الأوسط:
يتم تخزين منتجات الألبان أو المنتجات المكشوفة في ذلك الرف، كما يمكن تخزين الحاويات الأطول في هذا الرف أيضاً.
الرف السفلي:
يتم تخزين اللحوم والأسماك في ذلك الرف.
الأدراج:
يتم وضع المنتجات في تلك الأدراج للحفاظ على أقصى قدر من طعام طازج.
ترتيب الثلاجة
باب الثلاجة:
باب الثلاجة يكون أكثر دفئاً من أي ركن آخر في الثلاجة، لذلك يتم تخزين العناصر الأكثر ثباتاً مثل التوابل والمربى فيه.
استخدام حاويات واضحة
استخدام عدد قليل وواضح من الحاويات يساعدك على جمع العناصر المشابهة معاً،كما يسهل إزالتها من الرف وتنظيفه بالكامل.
أطعمة
الاحتفاظ بقائمة من الطعام
يجب عليك إحضار ورقة وتسجيل قائمة بالطعام الذي يوجد بثلاجتك حتى يسهل عليك معرفة المكونات التي تفتقديها في ثلاجتك.
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